سعر Reploy اليوم

السعر المباشر لمشروع Reploy (RAI) اليوم هو $ 0,00980655، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAI الحالي إلى USD هو $ 0,00980655 لكل RAI.

يحتل Reploy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 98 065، مع عرض متداول قدره 10,00M RAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAI بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13,63، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00480688.

على المدى القصير، تحرك RAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0,00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6,99.

معلومات سوق Reploy (RAI)

القيمة السوقية $ 98,07K$ 98,07K $ 98,07K الحجم (24 ساعة) $ 6,99$ 6,99 $ 6,99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 98,07K$ 98,07K $ 98,07K إمداد دورة التداول 10,00M 10,00M 10,00M إجمالي العرض 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Reploy هي $ 98,07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6,99. العرض المتداول لـ RAI يبلغ 10,00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98,07K.