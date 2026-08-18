سعر Remember KitKat اليوم

السعر المباشر لمشروع Remember KitKat (KITKAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KITKAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KITKAT.

يحتل Remember KitKat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,991.95، مع عرض متداول قدره 999.88M KITKAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KITKAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KITKAT بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-5.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Remember KitKat (KITKAT)

القيمة السوقية $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,883,394.013819 999,883,394.013819 999,883,394.013819

القيمة السوقية الحالية لـ Remember KitKat هي $ 12.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KITKAT يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999883394.013819. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.99K.