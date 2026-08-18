سعر REI Network اليوم

السعر المباشر لمشروع REI Network (REI) اليوم هو $ 0.00141008، مع تغير بنسبة 4.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REI الحالي إلى USD هو $ 0.00141008 لكل REI.

يحتل REI Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,393,799، مع عرض متداول قدره 988.45M REI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REI بين $ 0.00138648 (أدنى) و$ 0.00150107 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.354607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00129939.

على المدى القصير، تحرك REI بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-4.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.54K.

معلومات سوق REI Network (REI)

القيمة السوقية $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M الحجم (24 ساعة) $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M إمداد دورة التداول 988.45M 988.45M 988.45M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ REI Network هي $ 1.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.54K. العرض المتداول لـ REI يبلغ 988.45M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.41M.