سعر RandomDEX (RDX)
سعر RandomDEX (RDX) المباشر لليوم هو USD 0.0102166. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 391.24K. يتم تحديث سعر RDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RandomDEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13K
- تغيير سعر RandomDEX خلال اليوم هو +21.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.29M
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خلال اليوم، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ +0.00183104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00183104
|+21.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RandomDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.99%
+21.84%
-31.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode.
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