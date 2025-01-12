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سعر RandomDEX (RDX) المباشر لليوم هو USD 0.0102166 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 391.24K . يتم تحديث سعر RDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RandomDEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13K - تغيير سعر RandomDEX خلال اليوم هو +21.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.29M

أداء سعر RandomDEX (RDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ +0.00183104 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RandomDEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00183104 +21.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RandomDEX (RDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RandomDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0080672$ 0.0080672 $ 0.0080672 24 ساعة مرتفع $ 0.01042544$ 0.01042544 $ 0.01042544 عالية طوال الوقت $ 0.03549265$ 0.03549265 $ 0.03549265 تغير السعر (1 ساعة) -1.99% تغير السعر (1يوم) +21.84% تغير السعر (7 أيام) -31.95%

معلومات سوق RandomDEX (RDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: