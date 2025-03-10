سعر Ramen (RAMEN)
سعر Ramen (RAMEN) المباشر لليوم هو USD 0.195365. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M. يتم تحديث سعر RAMEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ramen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.26K
- تغيير سعر Ramen خلال اليوم هو -15.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.33M
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خلال اليوم، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ -0.0352578020580852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0352578020580852
|-15.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.50%
-15.28%
-44.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.
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