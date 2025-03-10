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سعر Ramen (RAMEN) المباشر لليوم هو USD 0.195365 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M . يتم تحديث سعر RAMEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ramen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.26K - تغيير سعر Ramen خلال اليوم هو -15.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.33M

أداء سعر Ramen (RAMEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ -0.0352578020580852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ramen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0352578020580852 -15.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ramen (RAMEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ramen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.188169$ 0.188169 $ 0.188169 24 ساعة مرتفع $ 0.241451$ 0.241451 $ 0.241451 عالية طوال الوقت $ 0.471503$ 0.471503 $ 0.471503 تغير السعر (1 ساعة) -3.50% تغير السعر (1يوم) -15.28% تغير السعر (7 أيام) -44.97%

معلومات سوق Ramen (RAMEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: