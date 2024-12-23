احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RAJU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RAJU.

سعر Raju the Elephant (RAJU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.48K . يتم تحديث سعر RAJU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Raju the Elephant الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10K - تغيير سعر Raju the Elephant خلال اليوم هو -3.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Raju the Elephant (RAJU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Raju the Elephant (RAJU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Raju the Elephant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) -3.20% تغير السعر (7 أيام) -54.77%

معلومات سوق Raju the Elephant (RAJU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: