سعر Raju the Elephant (RAJU)
سعر Raju the Elephant (RAJU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.48K. يتم تحديث سعر RAJU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raju the Elephant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10K
- تغيير سعر Raju the Elephant خلال اليوم هو -3.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raju the Elephant مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raju the Elephant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
-3.20%
-54.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.
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