سعر RAGE COIN المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RAGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RAGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار RAGE COIN

سعر RAGE COIN (RAGE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RAGE إلى USD:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
مخطط أسعار RAGE COIN (RAGE) المباشر
معلومات سعر RAGE COIN (RAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+18.82%

-5.33%

-19.21%

-19.21%

سعر RAGE COIN (RAGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RAGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRAGE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RAGE +18.82% على مدار الساعة الماضية، -5.33% على مدار 24 ساعة، و -19.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RAGE COIN (RAGE)

$ 19.10K
$ 19.10K$ 19.10K

--
----

$ 19.10K
$ 19.10K$ 19.10K

944.93M
944.93M 944.93M

944,932,523.220073
944,932,523.220073 944,932,523.220073

القيمة السوقية الحالية لـ RAGE COIN هي $ 19.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAGE يبلغ 944.93M، مع إجمالي عرض 944932523.220073. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.10K.

سجل سعر RAGE COIN (RAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RAGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RAGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RAGE COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.33%
30 يوم$ 0-88.23%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو RAGE COIN ( RAGE )

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر RAGE COIN (RAGE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر RAGE COIN (USD)

كم ستكون قيمة RAGE COIN (RAGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك RAGE COIN (RAGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة RAGE COIN.

تحقق الآن من توقعات سعر RAGE COIN!

عملة RAGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس RAGE COIN (RAGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس RAGE COIN (RAGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RAGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول RAGE COIN (RAGE)

كم يساوي RAGE COIN (RAGE) اليوم؟
سعر RAGE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RAGE إلى USD الحالي؟
سعر RAGE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ RAGE COIN ؟
القيمة السوقية لعملة RAGE هي $ 19.10K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RAGE؟
العرض المتداول لتوكن RAGE هو 944.93M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RAGE؟
حقق RAGE سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RAGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RAGE.
ما هو حجم تداول RAGE؟
حجم تداول RAGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RAGE هذا العام؟
قد يرتفع RAGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RAGE لمزيد من التحليل المتعمق.
