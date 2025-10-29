معلومات سعر RAGE COIN (RAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +18.82% تغير السعر (1يوم) -5.33% تغير السعر (7 أيام) -19.21% تغير السعر (7 أيام) -19.21%

سعر RAGE COIN (RAGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RAGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRAGE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RAGE +18.82% على مدار الساعة الماضية، -5.33% على مدار 24 ساعة، و -19.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RAGE COIN (RAGE)

القيمة السوقية $ 19.10K$ 19.10K $ 19.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.10K$ 19.10K $ 19.10K إمداد دورة التداول 944.93M 944.93M 944.93M إجمالي العرض 944,932,523.220073 944,932,523.220073 944,932,523.220073

القيمة السوقية الحالية لـ RAGE COIN هي $ 19.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAGE يبلغ 944.93M، مع إجمالي عرض 944932523.220073. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.10K.