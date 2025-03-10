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سعر RabbitSwap (RABBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00156873 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 156.83K . يتم تحديث سعر RABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RabbitSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01K - تغيير سعر RabbitSwap خلال اليوم هو -16.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر RabbitSwap (RABBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RabbitSwap مقابل USD هو $ -0.00030242518027972 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RabbitSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RabbitSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RabbitSwap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00030242518027972 -16.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RabbitSwap (RABBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RabbitSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00148411$ 0.00148411 $ 0.00148411 24 ساعة مرتفع $ 0.00187694$ 0.00187694 $ 0.00187694 عالية طوال الوقت $ 0.0033136$ 0.0033136 $ 0.0033136 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -16.16% تغير السعر (7 أيام) -50.08%

معلومات سوق RabbitSwap (RABBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: