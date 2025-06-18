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سعر Queen Sherex (QSHX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 600.03K . يتم تحديث سعر QSHX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Queen Sherex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Queen Sherex خلال اليوم هو -10.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 979.83M

أداء سعر Queen Sherex (QSHX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Queen Sherex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Queen Sherex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Queen Sherex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Queen Sherex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Queen Sherex (QSHX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Queen Sherex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0015431$ 0.0015431 $ 0.0015431 تغير السعر (1 ساعة) -1.15% تغير السعر (1يوم) -10.74% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Queen Sherex (QSHX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: