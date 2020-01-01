توكنوميكس Queen Sherex (QSHX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Queen Sherex (QSHX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Queen Sherex (QSHX) Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. الموقع الرسمي: https://www.sherex.vip/ اشتر QSHX الآن!

توكنوميكس Queen Sherex (QSHX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Queen Sherex (QSHX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 706.29K $ 706.29K $ 706.29K إجمالي العرض: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M العرض المتداول: $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 706.29K $ 706.29K $ 706.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0015431 $ 0.0015431 $ 0.0015431 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00072995 $ 0.00072995 $ 0.00072995 معرفة المزيد عن سعر Queen Sherex (QSHX)

توكنوميكس Queen Sherex (QSHX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Queen Sherex (QSHX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QSHX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QSHX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QSHX، استكشف السعر المباشر لتوكن QSHX!

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