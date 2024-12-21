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سعر Quasar (QUASAR) المباشر لليوم هو USD 0.00369787 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M . يتم تحديث سعر QUASAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quasar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 633.61K - تغيير سعر Quasar خلال اليوم هو +28.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Quasar (QUASAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ +0.0008273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ +0.0077333307 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0008273 +28.82% 30 يوم $ +0.0077333307 +209.13% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quasar (QUASAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quasar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00263089$ 0.00263089 $ 0.00263089 24 ساعة مرتفع $ 0.00426828$ 0.00426828 $ 0.00426828 عالية طوال الوقت $ 0.03369547$ 0.03369547 $ 0.03369547 تغير السعر (1 ساعة) -3.39% تغير السعر (1يوم) +28.82% تغير السعر (7 أيام) +2.67%

معلومات سوق Quasar (QUASAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: