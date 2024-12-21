سعر Quasar (QUASAR)
سعر Quasar (QUASAR) المباشر لليوم هو USD 0.00369787. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M. يتم تحديث سعر QUASAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quasar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 633.61K
- تغيير سعر Quasar خلال اليوم هو +28.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ +0.0008273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ +0.0077333307 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quasar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0008273
|+28.82%
|30 يوم
|$ +0.0077333307
|+209.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quasar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.39%
+28.82%
+2.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.
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