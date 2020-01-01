توكنوميكس Quasar (QUASAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quasar (QUASAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quasar (QUASAR) Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling. الموقع الرسمي: https://quasar.social/ اشتر QUASAR الآن!

توكنوميكس Quasar (QUASAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quasar (QUASAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34,43K $ 34,43K $ 34,43K إجمالي العرض: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M العرض المتداول: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34,43K $ 34,43K $ 34,43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,03369547 $ 0,03369547 $ 0,03369547 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Quasar (QUASAR)

توكنوميكس Quasar (QUASAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quasar (QUASAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUASAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUASAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUASAR، استكشف السعر المباشر لتوكن QUASAR!

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