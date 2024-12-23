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سعر Qmall (QMALL) المباشر لليوم هو USD 0.01282912 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 906.12K . يتم تحديث سعر QMALL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Qmall الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.32K - تغيير سعر Qmall خلال اليوم هو -1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.66M

أداء سعر Qmall (QMALL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Qmall مقابل USD هو $ -0.00023395661576704 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Qmall مقابل USD هو $ -0.0016319461 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Qmall مقابل USD هو $ -0.0017366548 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Qmall مقابل USD هو $ -0.003675210944580245 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023395661576704 -1.79% 30 يوم $ -0.0016319461 -12.72% 60 يوم $ -0.0017366548 -13.53% 90 يوم $ -0.003675210944580245 -22.26%

تحليل سعر Qmall (QMALL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Qmall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01215501$ 0.01215501 $ 0.01215501 24 ساعة مرتفع $ 0.01384821$ 0.01384821 $ 0.01384821 عالية طوال الوقت $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -1.79% تغير السعر (7 أيام) -5.13%

معلومات سوق Qmall (QMALL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: