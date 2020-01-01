توكنوميكس Qmall (QMALL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Qmall (QMALL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Qmall (QMALL) The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project الموقع الرسمي: https://qmall.io/qmall-token اشتر QMALL الآن!

توكنوميكس Qmall (QMALL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Qmall (QMALL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 996.94K $ 996.94K $ 996.94K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00367152 $ 0.00367152 $ 0.00367152 السعر الحالي: $ 0.01410911 $ 0.01410911 $ 0.01410911 معرفة المزيد عن سعر Qmall (QMALL)

توكنوميكس Qmall (QMALL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Qmall (QMALL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QMALL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QMALL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QMALL، استكشف السعر المباشر لتوكن QMALL!

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