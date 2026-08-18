سعر Pwease اليوم

السعر المباشر لمشروع Pwease (PWEASE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PWEASE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PWEASE.

يحتل Pwease حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 747,123، مع عرض متداول قدره 999.86M PWEASE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PWEASE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053377، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PWEASE بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.35K.

معلومات سوق Pwease (PWEASE)

القيمة السوقية $ 747.12K$ 747.12K $ 747.12K الحجم (24 ساعة) $ 75.35K$ 75.35K $ 75.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 747.12K$ 747.12K $ 747.12K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,861,065.203051 999,861,065.203051 999,861,065.203051

القيمة السوقية الحالية لـ Pwease هي $ 747.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.35K. العرض المتداول لـ PWEASE يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999861065.203051. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 747.12K.