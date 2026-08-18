سعر Purch اليوم

السعر المباشر لمشروع Purch (PURCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PURCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PURCH.

يحتل Purch حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 194,618، مع عرض متداول قدره 949.80M PURCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PURCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00250729، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PURCH بمقدار +1.44% خلال الساعة الماضية و-15.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.14K.

معلومات سوق Purch (PURCH)

القيمة السوقية $ 194.62K$ 194.62K $ 194.62K الحجم (24 ساعة) $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 204.89K$ 204.89K $ 204.89K إمداد دورة التداول 949.80M 949.80M 949.80M إجمالي العرض 999,937,582.74642 999,937,582.74642 999,937,582.74642

القيمة السوقية الحالية لـ Purch هي $ 194.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.14K. العرض المتداول لـ PURCH يبلغ 949.80M، مع إجمالي عرض 999937582.74642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 204.89K.