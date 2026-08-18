سعر pupfun اليوم

السعر المباشر لمشروع pupfun (PUP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUP.

يحتل pupfun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,039، مع عرض متداول قدره 999.16M PUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUP بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-6.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق pupfun (PUP)

القيمة السوقية $ 74.04K$ 74.04K $ 74.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.04K$ 74.04K $ 74.04K إمداد دورة التداول 999.16M 999.16M 999.16M إجمالي العرض 999,155,289.304918 999,155,289.304918 999,155,289.304918

القيمة السوقية الحالية لـ pupfun هي $ 74.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUP يبلغ 999.16M، مع إجمالي عرض 999155289.304918. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.04K.