سعر PUP اليوم

السعر المباشر لمشروع PUP (PUP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUP.

يحتل PUP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 266,393، مع عرض متداول قدره 1.00B PUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03451026، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUP بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-10.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.22K.

معلومات سوق PUP (PUP)

القيمة السوقية $ 266.39K$ 266.39K $ 266.39K الحجم (24 ساعة) $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 266.39K$ 266.39K $ 266.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PUP هي $ 266.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.22K. العرض المتداول لـ PUP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 266.39K.