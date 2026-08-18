سعر PumpMindVirus اليوم

السعر المباشر لمشروع PumpMindVirus (PMV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PMV.

يحتل PumpMindVirus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 151,211، مع عرض متداول قدره 999.49M PMV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PMV بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و+42.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.40K.

معلومات سوق PumpMindVirus (PMV)

القيمة السوقية $ 151.21K$ 151.21K $ 151.21K الحجم (24 ساعة) $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 151.21K$ 151.21K $ 151.21K إمداد دورة التداول 999.49M 999.49M 999.49M إجمالي العرض 999,493,246.445993 999,493,246.445993 999,493,246.445993

القيمة السوقية الحالية لـ PumpMindVirus هي $ 151.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.40K. العرض المتداول لـ PMV يبلغ 999.49M، مع إجمالي عرض 999493246.445993. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 151.21K.