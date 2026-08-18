سعر Pullbase اليوم

السعر المباشر لمشروع Pullbase (PULB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PULB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PULB.

يحتل Pullbase حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,118، مع عرض متداول قدره 100.00B PULB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PULB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PULB بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-0.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pullbase (PULB)

القيمة السوقية $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Pullbase هي $ 21.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PULB يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.12K.