سعر Pugg (PUGG)
سعر Pugg (PUGG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 364.83K. يتم تحديث سعر PUGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pugg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pugg خلال اليوم هو -13.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUGG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUGG.
خلال اليوم، كان سعر Pugg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pugg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pugg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pugg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.10%
|30 يوم
|$ 0
|-56.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pugg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-13.10%
-14.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PUGG إلى VND
₫--
|1 PUGG إلى AUD
A$--
|1 PUGG إلى GBP
￡--
|1 PUGG إلى EUR
€--
|1 PUGG إلى USD
$--
|1 PUGG إلى MYR
RM--
|1 PUGG إلى TRY
₺--
|1 PUGG إلى JPY
¥--
|1 PUGG إلى RUB
₽--
|1 PUGG إلى INR
₹--
|1 PUGG إلى IDR
Rp--
|1 PUGG إلى KRW
₩--
|1 PUGG إلى PHP
₱--
|1 PUGG إلى EGP
￡E.--
|1 PUGG إلى BRL
R$--
|1 PUGG إلى CAD
C$--
|1 PUGG إلى BDT
৳--
|1 PUGG إلى NGN
₦--
|1 PUGG إلى UAH
₴--
|1 PUGG إلى VES
Bs--
|1 PUGG إلى PKR
Rs--
|1 PUGG إلى KZT
₸--
|1 PUGG إلى THB
฿--
|1 PUGG إلى TWD
NT$--
|1 PUGG إلى AED
د.إ--
|1 PUGG إلى CHF
Fr--
|1 PUGG إلى HKD
HK$--
|1 PUGG إلى MAD
.د.م--
|1 PUGG إلى MXN
$--