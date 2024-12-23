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سعر Public Mint (MINT) المباشر لليوم هو USD 0.00140706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 149.90K . يتم تحديث سعر MINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Public Mint الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.22 - تغيير سعر Public Mint خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 106.53M

أداء سعر Public Mint (MINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Public Mint مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Public Mint مقابل USD هو $ -0.0003930066 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Public Mint مقابل USD هو $ -0.0004253408 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Public Mint مقابل USD هو $ -0.0013497794914242057 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003930066 -27.93% 60 يوم $ -0.0004253408 -30.22% 90 يوم $ -0.0013497794914242057 -48.96%

تحليل سعر Public Mint (MINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Public Mint: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.27%

معلومات سوق Public Mint (MINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: