سعر PsyopAnime اليوم

السعر المباشر لمشروع PsyopAnime (PSYOPANIME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSYOPANIME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PSYOPANIME.

يحتل PsyopAnime حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 862,728، مع عرض متداول قدره 999.95M PSYOPANIME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSYOPANIME بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00976314، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PSYOPANIME بمقدار +1.43% خلال الساعة الماضية و-7.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 76.60K.

معلومات سوق PsyopAnime (PSYOPANIME)

القيمة السوقية $ 862.73K$ 862.73K $ 862.73K الحجم (24 ساعة) $ 76.60K$ 76.60K $ 76.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 862.73K$ 862.73K $ 862.73K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,951,028.581403 999,951,028.581403 999,951,028.581403

القيمة السوقية الحالية لـ PsyopAnime هي $ 862.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 76.60K. العرض المتداول لـ PSYOPANIME يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999951028.581403. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 862.73K.