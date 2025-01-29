احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOJO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOJO.

سعر Project Dojo (DOJO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOJO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project Dojo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 397.12 - تغيير سعر Project Dojo خلال اليوم هو -7.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Project Dojo (DOJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project Dojo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Dojo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Dojo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Dojo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.26% 30 يوم $ 0 -35.37% 60 يوم $ 0 -45.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project Dojo (DOJO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Dojo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.34% تغير السعر (1يوم) -7.26% تغير السعر (7 أيام) -16.52%

معلومات سوق Project Dojo (DOJO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: