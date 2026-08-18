سعر Predictions اليوم

السعر المباشر لمشروع Predictions (PRDT) اليوم هو $ 1.071، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRDT الحالي إلى USD هو $ 1.071 لكل PRDT.

يحتل Predictions حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,691,967، مع عرض متداول قدره 24.00M PRDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRDT بين $ 1.065 (أدنى) و$ 1.071 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.997561.

على المدى القصير، تحرك PRDT بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.98K.

معلومات سوق Predictions (PRDT)

القيمة السوقية $ 25.69M$ 25.69M $ 25.69M الحجم (24 ساعة) $ 28.98K$ 28.98K $ 28.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.23M$ 64.23M $ 64.23M إمداد دورة التداول 24.00M 24.00M 24.00M إجمالي العرض 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Predictions هي $ 25.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.98K. العرض المتداول لـ PRDT يبلغ 24.00M، مع إجمالي عرض 60000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.23M.