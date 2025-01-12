احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POTATO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POTATO.

سعر Potato (POTATO) المباشر لليوم هو USD 33,474 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.47K . يتم تحديث سعر POTATO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Potato الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K - تغيير سعر Potato خلال اليوم هو +1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00

أداء سعر Potato (POTATO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Potato مقابل USD هو $ +618.36 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Potato مقابل USD هو $ -13,002.8179722000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Potato مقابل USD هو $ -13,944.1503684000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Potato مقابل USD هو $ -23,666.62497526485 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +618.36 +1.88% 30 يوم $ -13,002.8179722000 -38.84% 60 يوم $ -13,944.1503684000 -41.65% 90 يوم $ -23,666.62497526485 -41.41%

تحليل سعر Potato (POTATO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Potato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 32,734$ 32,734 $ 32,734 24 ساعة مرتفع $ 35,348$ 35,348 $ 35,348 عالية طوال الوقت $ 5,637,867$ 5,637,867 $ 5,637,867 تغير السعر (1 ساعة) -2.59% تغير السعر (1يوم) +1.88% تغير السعر (7 أيام) -19.96%

معلومات سوق Potato (POTATO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: