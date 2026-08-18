سعر POSITIONS اليوم

السعر المباشر لمشروع POSITIONS (POSITIONS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POSITIONS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POSITIONS.

يحتل POSITIONS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,179، مع عرض متداول قدره 999.81M POSITIONS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POSITIONS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POSITIONS بمقدار +0.76% خلال الساعة الماضية و-5.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق POSITIONS (POSITIONS)

القيمة السوقية $ 62.18K$ 62.18K $ 62.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.18K$ 62.18K $ 62.18K إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,807,871.379872 999,807,871.379872 999,807,871.379872

القيمة السوقية الحالية لـ POSITIONS هي $ 62.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POSITIONS يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999807871.379872. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.18K.