سعر Ponzilio اليوم

السعر المباشر لمشروع Ponzilio (PONZILIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PONZILIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PONZILIO.

يحتل Ponzilio حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,723.51، مع عرض متداول قدره 999.99M PONZILIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PONZILIO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PONZILIO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ponzilio (PONZILIO)

القيمة السوقية $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

القيمة السوقية الحالية لـ Ponzilio هي $ 14.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PONZILIO يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999988641.587814. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.72K.