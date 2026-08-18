سعر Polywog اليوم

السعر المباشر لمشروع Polywog (POLYWOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLYWOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POLYWOG.

يحتل Polywog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,346، مع عرض متداول قدره 999.98M POLYWOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLYWOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POLYWOG بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-1.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Polywog (POLYWOG)

القيمة السوقية $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

القيمة السوقية الحالية لـ Polywog هي $ 23.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POLYWOG يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999983866.749642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.35K.