سعر Polygen (PGEN)
سعر Polygen (PGEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.32K. يتم تحديث سعر PGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polygen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.60
- تغيير سعر Polygen خلال اليوم هو +1.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 497.77M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PGEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PGEN.
خلال اليوم، كان سعر Polygen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polygen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polygen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polygen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.25%
|30 يوم
|$ 0
|-13.03%
|60 يوم
|$ 0
|+34.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polygen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.25%
-10.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PGEN إلى AUD
A$--
|1 PGEN إلى GBP
￡--
|1 PGEN إلى EUR
€--
|1 PGEN إلى USD
$--
|1 PGEN إلى MYR
RM--
|1 PGEN إلى TRY
₺--
|1 PGEN إلى JPY
¥--
|1 PGEN إلى RUB
₽--
|1 PGEN إلى INR
₹--
|1 PGEN إلى IDR
Rp--
|1 PGEN إلى PHP
₱--
|1 PGEN إلى EGP
￡E.--
|1 PGEN إلى BRL
R$--
|1 PGEN إلى CAD
C$--
|1 PGEN إلى BDT
৳--
|1 PGEN إلى NGN
₦--
|1 PGEN إلى UAH
₴--
|1 PGEN إلى VES
Bs--
|1 PGEN إلى PKR
Rs--
|1 PGEN إلى KZT
₸--
|1 PGEN إلى THB
฿--
|1 PGEN إلى TWD
NT$--
|1 PGEN إلى CHF
Fr--
|1 PGEN إلى HKD
HK$--
|1 PGEN إلى MAD
.د.م--