سعر PLOI اليوم

السعر المباشر لمشروع PLOI (PLOI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLOI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PLOI.

يحتل PLOI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,395، مع عرض متداول قدره 1.00B PLOI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLOI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PLOI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PLOI (PLOI)

القيمة السوقية $ 74.40K$ 74.40K $ 74.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.40K$ 74.40K $ 74.40K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PLOI هي $ 74.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLOI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.40K.