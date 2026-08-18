سعر Plastic اليوم

السعر المباشر لمشروع Plastic ($PLASTIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $PLASTIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $PLASTIC.

يحتل Plastic حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 282,723، مع عرض متداول قدره 986.11M $PLASTIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $PLASTIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00110625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $PLASTIC بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-8.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 332.17.

معلومات سوق Plastic ($PLASTIC)

القيمة السوقية $ 282.72K$ 282.72K $ 282.72K الحجم (24 ساعة) $ 332.17$ 332.17 $ 332.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.72K$ 282.72K $ 282.72K إمداد دورة التداول 986.11M 986.11M 986.11M إجمالي العرض 986,114,094.841721 986,114,094.841721 986,114,094.841721

القيمة السوقية الحالية لـ Plastic هي $ 282.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 332.17. العرض المتداول لـ $PLASTIC يبلغ 986.11M، مع إجمالي عرض 986114094.841721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.72K.