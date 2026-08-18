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سعر Plastic المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $PLASTIC هي 282,723 USD. تابع تحديثات أسعار $PLASTIC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Plastic المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ $PLASTIC هي 282,723 USD. تابع تحديثات أسعار $PLASTIC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن $PLASTIC

معلومات سعر $PLASTIC

ما هو $PLASTIC

الوثيقة البيضاء لـ $PLASTIC

الموقع الرسمي لـ $PLASTIC

اقتصاد توكن $PLASTIC

توقعات سعر $PLASTIC

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شعار Plastic

سعر Plastic ($PLASTIC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 $PLASTIC إلى USD:

$0.00028813
$0.00028813$0.00028813
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Plastic ($PLASTIC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:36:09 (UTC+8)

سعر Plastic اليوم

السعر المباشر لمشروع Plastic ($PLASTIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $PLASTIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $PLASTIC.

يحتل Plastic حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 282,723، مع عرض متداول قدره 986.11M $PLASTIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $PLASTIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00110625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $PLASTIC بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-8.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 332.17.

معلومات سوق Plastic ($PLASTIC)

$ 282.72K
$ 282.72K$ 282.72K

$ 332.17
$ 332.17$ 332.17

$ 282.72K
$ 282.72K$ 282.72K

986.11M
986.11M 986.11M

986,114,094.841721
986,114,094.841721 986,114,094.841721

القيمة السوقية الحالية لـ Plastic هي $ 282.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 332.17. العرض المتداول لـ $PLASTIC يبلغ 986.11M، مع إجمالي عرض 986114094.841721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.72K.

سجل سعر Plastic بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110625
$ 0.00110625$ 0.00110625

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+0.09%

-8.33%

-8.33%

سجل سعر Plastic ($PLASTIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Plastic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plastic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plastic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plastic مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.09%
30 يوم$ 0-36.19%
60 يوم$ 0+0.72%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Plastic

Plastic ($PLASTIC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف $PLASTIC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPlastic ($PLASTIC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Plastic نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Plastic الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار $PLASTIC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Plastic.

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المصدر Plastic ($PLASTIC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Plastic

ما هو السعر الحالي لـ $PLASTIC في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Plastic عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر $PLASTIC عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ $PLASTIC؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من $PLASTIC. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Plastic؟

لقد تداول السعر بين $ و$، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ $PLASTIC في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل $PLASTIC داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Plastic

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:36:09 (UTC+8)

تحديثات Plastic ($PLASTIC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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