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سعر Pixocracy (PIX) المباشر لليوم هو USD 0.00239305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.39M . يتم تحديث سعر PIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pixocracy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 674.13K - تغيير سعر Pixocracy خلال اليوم هو -31.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Pixocracy (PIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pixocracy مقابل USD هو $ -0.001107299030600692 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pixocracy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pixocracy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pixocracy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001107299030600692 -31.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pixocracy (PIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pixocracy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00218535$ 0.00218535 $ 0.00218535 24 ساعة مرتفع $ 0.0037121$ 0.0037121 $ 0.0037121 عالية طوال الوقت $ 0.00819614$ 0.00819614 $ 0.00819614 تغير السعر (1 ساعة) +6.82% تغير السعر (1يوم) -31.63% تغير السعر (7 أيام) -66.45%

معلومات سوق Pixocracy (PIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: