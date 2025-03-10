سعر PIPE (PIPE)
سعر PIPE (PIPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.16K. يتم تحديث سعر PIPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PIPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.39K
- تغيير سعر PIPE خلال اليوم هو +16.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.62M
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خلال اليوم، كان سعر PIPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PIPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PIPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PIPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PIPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+16.98%
+16.06%
-7.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose.
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