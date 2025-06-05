سعر PinEye (PINEYE)
سعر PinEye (PINEYE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.26K. يتم تحديث سعر PINEYE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PinEye الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PinEye خلال اليوم هو -1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 300.51M
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خلال اليوم، كان سعر PinEye مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PinEye مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PinEye مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PinEye مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.19%
|30 يوم
|$ 0
|-7.19%
|60 يوم
|$ 0
|-17.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PinEye: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-1.19%
-11.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.
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