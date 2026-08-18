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سعر Phi Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PHI هي 15,511.05 USD. تابع تحديثات أسعار PHI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Phi Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PHI هي 15,511.05 USD. تابع تحديثات أسعار PHI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PHI

معلومات سعر PHI

ما هو PHI

الموقع الرسمي لـ PHI

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سعر Phi Protocol (PHI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PHI إلى USD:

$0.00001555
$0.00001555$0.00001555
-0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Phi Protocol (PHI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:30:41 (UTC+8)

سعر Phi Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Phi Protocol (PHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PHI.

يحتل Phi Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,511.05، مع عرض متداول قدره 998.41M PHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00395266، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PHI بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-3.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Phi Protocol (PHI)

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

--
----

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

998.41M
998.41M 998.41M

998,407,524.059253
998,407,524.059253 998,407,524.059253

القيمة السوقية الحالية لـ Phi Protocol هي $ 15.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHI يبلغ 998.41M، مع إجمالي عرض 998407524.059253. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.51K.

سجل سعر Phi Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395266
$ 0.00395266$ 0.00395266

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-0.70%

-3.87%

-3.87%

سجل سعر Phi Protocol (PHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phi Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.70%
30 يوم$ 0-11.61%
60 يوم$ 0+0.48%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Phi Protocol

Phi Protocol (PHI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PHI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPhi Protocol (PHI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Phi Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Phi Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PHI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Phi Protocol.

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المصدر Phi Protocol (PHI)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

نبذة عن Phi Protocol

كم تبلغ قيمة Phi Protocol الآن؟

تتداول Phi Protocol حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة -0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر PHI اليوم؟

أظهر PHI تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications.

ما مدى شعبية Phi Protocol اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون PHI بنشاط.

ما الذي يجعل Phi Protocol مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications ومُبنى على شبكة --، يقدم PHI وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من PHI في السوق؟

يوجد اليوم 998407524.059253 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Phi Protocol على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.00395266، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Phi Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:30:41 (UTC+8)

تحديثات Phi Protocol (PHI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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