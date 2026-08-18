سعر Phi Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Phi Protocol (PHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PHI.

يحتل Phi Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,511.05، مع عرض متداول قدره 998.41M PHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00395266، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PHI بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-3.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Phi Protocol (PHI)

القيمة السوقية $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K إمداد دورة التداول 998.41M 998.41M 998.41M إجمالي العرض 998,407,524.059253 998,407,524.059253 998,407,524.059253

القيمة السوقية الحالية لـ Phi Protocol هي $ 15.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHI يبلغ 998.41M، مع إجمالي عرض 998407524.059253. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.51K.