معلومات سعر Perpcoin (PERPCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00025663 24 ساعة منخفض $ 0.0002748 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00265271 أدنى سعر $ 0.00010475 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) +45.52%

سعر Perpcoin (PERPCOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00026292. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PERPCOIN بين أدنى سعر $ 0.00025663 وأعلى سعر $ 0.0002748، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPERPCOIN على الإطلاق هو $ 0.00265271، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00010475.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PERPCOIN +0.11% على مدار الساعة الماضية، -0.16% على مدار 24 ساعة، و +45.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Perpcoin (PERPCOIN)

القيمة السوقية $ 263.17K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 263.17K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Perpcoin هي $ 263.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PERPCOIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 263.17K.