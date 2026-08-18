سعر Peponk اليوم

السعر المباشر لمشروع Peponk (PEPONK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEPONK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEPONK.

يحتل Peponk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 411,790، مع عرض متداول قدره 849.99M PEPONK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEPONK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00219731، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEPONK بمقدار +4.41% خلال الساعة الماضية و-10.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.80K.

معلومات سوق Peponk (PEPONK)

القيمة السوقية $ 411.79K$ 411.79K $ 411.79K الحجم (24 ساعة) $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 484.46K$ 484.46K $ 484.46K إمداد دورة التداول 849.99M 849.99M 849.99M إجمالي العرض 999,992,861.211368 999,992,861.211368 999,992,861.211368

القيمة السوقية الحالية لـ Peponk هي $ 411.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.80K. العرض المتداول لـ PEPONK يبلغ 849.99M، مع إجمالي عرض 999992861.211368. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 484.46K.