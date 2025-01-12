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سعر Pepedex (PPDEX) المباشر لليوم هو USD 0.108227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.44K . يتم تحديث سعر PPDEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepedex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.58 - تغيير سعر Pepedex خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 493.76K

أداء سعر Pepedex (PPDEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ -0.0141467083 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ -0.0042732998 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0141467083 -13.07% 60 يوم $ -0.0042732998 -3.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepedex (PPDEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepedex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Pepedex (PPDEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: