سعر Pepedex (PPDEX)
سعر Pepedex (PPDEX) المباشر لليوم هو USD 0.108227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.44K. يتم تحديث سعر PPDEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepedex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.58
- تغيير سعر Pepedex خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 493.76K
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خلال اليوم، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ -0.0141467083 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ -0.0042732998 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepedex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0141467083
|-13.07%
|60 يوم
|$ -0.0042732998
|-3.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepedex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs
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