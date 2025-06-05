سعر Pectra Giraffe (GPECTRA)
سعر Pectra Giraffe (GPECTRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 460.62K. يتم تحديث سعر GPECTRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pectra Giraffe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pectra Giraffe خلال اليوم هو -14.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pectra Giraffe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-14.55%
-43.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.
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