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سعر Pectra Giraffe (GPECTRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 460.62K . يتم تحديث سعر GPECTRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pectra Giraffe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pectra Giraffe خلال اليوم هو -14.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Pectra Giraffe (GPECTRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pectra Giraffe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pectra Giraffe (GPECTRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pectra Giraffe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -14.55% تغير السعر (7 أيام) -43.00%

معلومات سوق Pectra Giraffe (GPECTRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: