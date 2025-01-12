سعر Peachfolio (PCHF)
سعر Peachfolio (PCHF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.40K. يتم تحديث سعر PCHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peachfolio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.31
- تغيير سعر Peachfolio خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 268.36M
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خلال اليوم، كان سعر Peachfolio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peachfolio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peachfolio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peachfolio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.68%
|60 يوم
|$ 0
|+10.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peachfolio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!
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