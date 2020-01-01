توكنوميكس Peachfolio (PCHF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Peachfolio (PCHF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Peachfolio (PCHF) peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! الموقع الرسمي: https://peachfolio.app/ اشتر PCHF الآن!

توكنوميكس Peachfolio (PCHF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Peachfolio (PCHF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.86K $ 32.86K $ 32.86K إجمالي العرض: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M العرض المتداول: $ 184.27M $ 184.27M $ 184.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 169.42K $ 169.42K $ 169.42K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017833 $ 0.00017833 $ 0.00017833 معرفة المزيد عن سعر Peachfolio (PCHF)

توكنوميكس Peachfolio (PCHF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Peachfolio (PCHF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PCHF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PCHF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PCHF، استكشف السعر المباشر لتوكن PCHF!

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