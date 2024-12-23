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سعر pBTC35A (PBTC35A) المباشر لليوم هو USD 0.481052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.24K . يتم تحديث سعر PBTC35A مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pBTC35A الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.12 - تغيير سعر pBTC35A خلال اليوم هو -29.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 214.60K

أداء سعر pBTC35A (PBTC35A) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.2005926951637184 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.1990346396 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.2443117349 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.4514173847771215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.2005926951637184 -29.42% 30 يوم $ -0.1990346396 -41.37% 60 يوم $ -0.2443117349 -50.78% 90 يوم $ -0.4514173847771215 -48.41%

تحليل سعر pBTC35A (PBTC35A)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pBTC35A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.478614$ 0.478614 $ 0.478614 24 ساعة مرتفع $ 0.682444$ 0.682444 $ 0.682444 عالية طوال الوقت $ 216.53$ 216.53 $ 216.53 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -29.42% تغير السعر (7 أيام) -47.77%

معلومات سوق pBTC35A (PBTC35A)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: