سعر pBTC35A (PBTC35A)
سعر pBTC35A (PBTC35A) المباشر لليوم هو USD 0.481052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.24K. يتم تحديث سعر PBTC35A مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pBTC35A الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.12
- تغيير سعر pBTC35A خلال اليوم هو -29.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 214.60K
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خلال اليوم، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.2005926951637184 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.1990346396 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.2443117349 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pBTC35A مقابل USD هو $ -0.4514173847771215 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.2005926951637184
|-29.42%
|30 يوم
|$ -0.1990346396
|-41.37%
|60 يوم
|$ -0.2443117349
|-50.78%
|90 يوم
|$ -0.4514173847771215
|-48.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر pBTC35A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-29.42%
-47.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.
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A$0.76487268
|1 PBTC35A إلى GBP
￡0.38003108
|1 PBTC35A إلى EUR
€0.4569994
|1 PBTC35A إلى USD
$0.481052
|1 PBTC35A إلى MYR
RM2.15992348
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₺16.92821988
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¥75.25577488
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₽49.43290352
|1 PBTC35A إلى INR
₹40.88460948
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Rp7,758.90213956
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₱28.1896472
|1 PBTC35A إلى EGP
￡E.24.46630472
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R$2.91998564
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C$0.68790436
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৳57.24999852
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₦744.65887496
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Bs24.533652
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Rs133.36204596
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₸251.59500652
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฿16.46640996
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|1 PBTC35A إلى CHF
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