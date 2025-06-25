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سعر Passage (PASG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر PASG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Passage الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Passage خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B

أداء سعر Passage (PASG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.79% 30 يوم $ 0 -41.98% 60 يوم $ 0 -64.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Passage (PASG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Passage: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106862$ 0.00106862 $ 0.00106862 عالية طوال الوقت $ 0.119904$ 0.119904 $ 0.119904 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) +1.21%

معلومات سوق Passage (PASG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: