سعر Passage (PASG)
سعر Passage (PASG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر PASG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Passage الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Passage خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B
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خلال اليوم، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Passage مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.79%
|30 يوم
|$ 0
|-41.98%
|60 يوم
|$ 0
|-64.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Passage: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-0.79%
+1.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.
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