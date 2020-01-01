توكنوميكس Passage (PASG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Passage (PASG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Passage (PASG) Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences. الموقع الرسمي: https://passage.io الوثيقة البيضاء: https://passage.io/whitepaper اشتر PASG الآن!

توكنوميكس Passage (PASG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Passage (PASG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M إجمالي العرض: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B العرض المتداول: $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.119904 $ 0.119904 $ 0.119904 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00117641 $ 0.00117641 $ 0.00117641 معرفة المزيد عن سعر Passage (PASG)

توكنوميكس Passage (PASG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Passage (PASG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PASG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PASG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PASG، استكشف السعر المباشر لتوكن PASG!

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