معلومات سعر PandaPump (PPUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00010578 $ 0.00010578 $ 0.00010578 24 ساعة منخفض $ 0.00011086 $ 0.00011086 $ 0.00011086 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00010578$ 0.00010578 $ 0.00010578 24 ساعة مرتفع $ 0.00011086$ 0.00011086 $ 0.00011086 عالية طوال الوقت $ 0.00012239$ 0.00012239 $ 0.00012239 أدنى سعر $ 0.00007785$ 0.00007785 $ 0.00007785 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) +4.53% تغير السعر (7 أيام) +4.53%

سعر PandaPump (PPUMP) في الوقت الحقيقي هو $0.00010661. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PPUMP بين أدنى سعر $ 0.00010578 وأعلى سعر $ 0.00011086، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPPUMP على الإطلاق هو $ 0.00012239، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007785.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PPUMP -- على مدار الساعة الماضية، -2.57% على مدار 24 ساعة، و +4.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PandaPump (PPUMP)

القيمة السوقية $ 493.70K$ 493.70K $ 493.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 493.70K$ 493.70K $ 493.70K إمداد دورة التداول 4.63B 4.63B 4.63B إجمالي العرض 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741

القيمة السوقية الحالية لـ PandaPump هي $ 493.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PPUMP يبلغ 4.63B، مع إجمالي عرض 4631094598.850741. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 493.70K.