معلومات سعر Ozapay (OZA) في (USD)

سعر Ozapay (OZA) في الوقت الحقيقي هو $0.03568798. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OZA بين أدنى سعر $ 0.03370511 وأعلى سعر $ 0.03873219، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOZA على الإطلاق هو $ 0.04616339، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0155504.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OZA -3.67% على مدار الساعة الماضية، +3.09% على مدار 24 ساعة، و +2.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ozapay (OZA)

القيمة السوقية الحالية لـ Ozapay هي $ 27.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OZA يبلغ 759.59M، مع إجمالي عرض 996889063.81. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.58M.