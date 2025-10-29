سعر Ozapay المباشر اليوم هو 0.03568798 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OZA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OZA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ozapay المباشر اليوم هو 0.03568798 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OZA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OZA بسهولة على موقع MEXC الآن.

مخطط أسعار Ozapay (OZA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:46:14 (UTC+8)

معلومات سعر Ozapay (OZA) في (USD)

سعر Ozapay (OZA) في الوقت الحقيقي هو $0.03568798. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OZA بين أدنى سعر $ 0.03370511 وأعلى سعر $ 0.03873219، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOZA على الإطلاق هو $ 0.04616339، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0155504.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OZA -3.67% على مدار الساعة الماضية، +3.09% على مدار 24 ساعة، و +2.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ozapay (OZA)

القيمة السوقية الحالية لـ Ozapay هي $ 27.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OZA يبلغ 759.59M، مع إجمالي عرض 996889063.81. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.58M.

سجل سعر Ozapay (OZA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ozapay مقابل USD هو $ +0.0010699 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ozapay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ozapay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ozapay مقابل USD هو $ 0 .

ما هو Ozapay ( OZA )

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Ozapay (USD)

كم ستكون قيمة Ozapay (OZA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ozapay (OZA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ozapay.

تحقق الآن من توقعات سعر Ozapay!

عملة OZA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Ozapay (OZA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ozapay (OZA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OZA والتوكن الشاملة الآن!

آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:46:14 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

