سعر OraiDEX اليوم

السعر المباشر لمشروع OraiDEX (ORAIX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORAIX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORAIX.

يحتل OraiDEX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,112.66، مع عرض متداول قدره 559.68M ORAIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORAIX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02820891، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORAIX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OraiDEX (ORAIX)

القيمة السوقية $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K إمداد دورة التداول 559.68M 559.68M 559.68M إجمالي العرض 738,291,363.418991 738,291,363.418991 738,291,363.418991

القيمة السوقية الحالية لـ OraiDEX هي $ 15.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORAIX يبلغ 559.68M، مع إجمالي عرض 738291363.418991. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.94K.