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سعر Optimistic General Intelligence المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ OGI هي 677,192 USD. تابع تحديثات أسعار OGI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Optimistic General Intelligence المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ OGI هي 677,192 USD. تابع تحديثات أسعار OGI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OGI

معلومات سعر OGI

ما هو OGI

الوثيقة البيضاء لـ OGI

الموقع الرسمي لـ OGI

اقتصاد توكن OGI

توقعات سعر OGI

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شعار Optimistic General Intelligence

سعر Optimistic General Intelligence (OGI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OGI إلى USD:

$0.00067608
$0.00067608$0.00067608
+14.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Optimistic General Intelligence (OGI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:09:38 (UTC+8)

سعر Optimistic General Intelligence اليوم

السعر المباشر لمشروع Optimistic General Intelligence (OGI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OGI.

يحتل Optimistic General Intelligence حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 677,192، مع عرض متداول قدره 1000.00M OGI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00151954، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OGI بمقدار +3.86% خلال الساعة الماضية و+32.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.72K.

معلومات سوق Optimistic General Intelligence (OGI)

$ 677.19K
$ 677.19K$ 677.19K

$ 11.72K
$ 11.72K$ 11.72K

$ 677.19K
$ 677.19K$ 677.19K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,971.1961
999,999,971.1961 999,999,971.1961

القيمة السوقية الحالية لـ Optimistic General Intelligence هي $ 677.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.72K. العرض المتداول لـ OGI يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999971.1961. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 677.19K.

سجل سعر Optimistic General Intelligence بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151954
$ 0.00151954$ 0.00151954

$ 0
$ 0$ 0

+3.86%

+20.92%

+32.30%

+32.30%

سجل سعر Optimistic General Intelligence (OGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Optimistic General Intelligence مقابل USD هو $ +0.00011713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Optimistic General Intelligence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Optimistic General Intelligence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Optimistic General Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00011713+20.92%
30 يوم$ 0+80.27%
60 يوم$ 0+138.84%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Optimistic General Intelligence

Optimistic General Intelligence (OGI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OGI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOptimistic General Intelligence (OGI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Optimistic General Intelligence نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Optimistic General Intelligence الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OGI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Optimistic General Intelligence.

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المصدر Optimistic General Intelligence (OGI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

AI MemeMemeSolana Ecosystem

نبذة عن Optimistic General Intelligence

ما هو سعر Optimistic General Intelligence (OGI) اليوم؟

السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 20.91%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز OGI المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من OGI 999999971.1961، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون Optimistic General Intelligence حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ OGI عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Optimistic General Intelligence اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $677192، مما يضع Optimistic General Intelligence في المرتبة #3272 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول OGI اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ Optimistic General Intelligence؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة 20.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Solana Ecosystem,Meme,AI Meme، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Optimistic General Intelligence

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:09:38 (UTC+8)

تحديثات Optimistic General Intelligence (OGI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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