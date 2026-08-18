سعر Optimistic General Intelligence اليوم

السعر المباشر لمشروع Optimistic General Intelligence (OGI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OGI.

يحتل Optimistic General Intelligence حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 677,192، مع عرض متداول قدره 1000.00M OGI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00151954، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OGI بمقدار +3.86% خلال الساعة الماضية و+32.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.72K.

معلومات سوق Optimistic General Intelligence (OGI)

القيمة السوقية $ 677.19K$ 677.19K $ 677.19K الحجم (24 ساعة) $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 677.19K$ 677.19K $ 677.19K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,971.1961 999,999,971.1961 999,999,971.1961

القيمة السوقية الحالية لـ Optimistic General Intelligence هي $ 677.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.72K. العرض المتداول لـ OGI يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999971.1961. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 677.19K.