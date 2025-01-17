سعر Ongo (ONGO)
سعر Ongo (ONGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 692.69K. يتم تحديث سعر ONGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ongo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.43K
- تغيير سعر Ongo خلال اليوم هو +12.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Ongo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ongo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ongo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ongo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ongo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+12.67%
-27.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.
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